Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Гаэль Монфис — о прощальном «Ролан Гаррос»: это будет то, что я никогда не забуду

Гаэль Монфис — о прощальном «Ролан Гаррос»: это будет то, что я никогда не забуду
39‑летний французский теннисист Гаэль Монфис поделился мыслями о предстоящем «Ролан Гаррос».

«Это будет то, что я никогда не забуду. Возможно, не буду сильно показывать свои переживания, потому что сосредоточусь на матче, но если меня захлестнут эмоции, уже ничего нельзя будет сделать. Обычно я их хорошо контролирую», – сообщил Монфис на пресс‑конференции.

Гаэль Монфис выиграл 13 титулов ATP в одиночном разряде, достиг шестой строчки мирового рейтинга (в 2016 году), дошёл до полуфиналов Открытого чемпионата Франции (2008) и Открытого чемпионата США (2016), дважды участвовал в финалах Кубка Дэвиса (2010, 2014), 19 сезонов подряд (2005–2023) выходил как минимум в один финал ATP Tour и в 2025 году в возрасте 38 лет стал старейшим чемпионом турнира ATP с 1990 года (победа в Окленде).

Материалы по теме
«Это был мой последний танец здесь». Гаэль Монфис попрощался с «Мастерсом» в Монте-Карло
Комментарии
