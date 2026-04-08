Алькарас назвал Джоковича лучшим теннисистом всех времён, а Серену Уильямс — величайшей

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на блиц‑вопросы Eurosport и назвал имена спортсменов, которых считает лучшими в истории.

– Кто сейчас для тебя №1 в футболе?

– Сейчас мне очень нравится Килиан Мбаппе.

– А в баскетболе?

– Леброн Джеймс или Стефен Карри – сложно выбрать. Тогда назову своего друга Джимми Батлера (смеётся).

– Лучший пилот «Формулы-1»?

– Я большой фанат Фернандо Алонсо. Понимаю, что сейчас у него всё не очень хорошо, но всё равно сделаю такой выбор. Если говорить, кто сильнее сейчас, это Кими Антонелли. Также мне нравятся Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

– Кто лучший спортсмен в истории Олимпийских игр?

– Я должен выбрать Майкла Фелпса.

– Лучший игрок в истории женского тенниса?

– Серена Уильямс.

– А в мужском теннисе?

– По титулам и в целом – Джокович, без всяких сомнений.

– Любимый теннисный турнир?

– Барселона или Мадрид – сложно выбрать один. Больше склоняюсь к Мадриду.

– И напоследок: твой любимый матч в истории тенниса?

– Наверное, тот, который я не видел вживую, но смотрел записи и знаю, как все проходило – финал «Уимблдона»-2008 между Федерером и Надалем.

В феврале 2026 года Алькарас выиграл Australian Open, став самым молодым теннисистом в истории, собравшим карьерный «Большой шлем» (22 года 272 дня), и увеличив число титулов на турнирах «Большого шлема» до семи.