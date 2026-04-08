Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Маттео Берреттини, результат матча 8 апреля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Медведев уступил 90-й ракетке мира на «Мастерсе» в Монте-Карло, не выиграв ни гейма
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло сопернику из Италии Маттео Берреттини, занимающему в мировом рейтинге 90-е место. Встреча спортсменов продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6. Это стало первым матчем в карьере Медведева с двумя «баранками».

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

По ходу матча Медведев сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать два заработанных брейк-пойнта. Берреттини ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

Следующим соперником Берреттини станет победитель матча между Жоао Фонсекой и Артуром Риндеркнешем.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android