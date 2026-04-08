Медведев уступил 90-й ракетке мира на «Мастерсе» в Монте-Карло, не выиграв ни гейма
10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло сопернику из Италии Маттео Берреттини, занимающему в мировом рейтинге 90-е место. Встреча спортсменов продолжалась 50 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6. Это стало первым матчем в карьере Медведева с двумя «баранками».
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
10
Даниил Медведев
90
Маттео Берреттини
По ходу матча Медведев сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать два заработанных брейк-пойнта. Берреттини ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.
Следующим соперником Берреттини станет победитель матча между Жоао Фонсекой и Артуром Риндеркнешем.
Материалы по теме
