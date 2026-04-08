Берреттини впервые в карьере взял сет 6:0 у теннисиста из топ‑10 — им стал Даниил Медведев

Итальянский теннисист Маттео Берреттини впервые выиграл сет со счётом 6:0 у соперника из топ‑10 мирового рейтинга. Ранее спортсмен обыгрывал соперника с таким счётом, но оппонент был ниже в рейтинге. В июне 2024 года на турнире в Штутгарте он обыграл Лоренцо Музетти.

Во втором круге турнира в Монте-Карло 10-я ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6. Игра продолжалась 49 минут. Медведев впервые в карьере не сумел взять ни одного гейма за матч.

Берреттини, имевший 90-й рейтинг ATP, получил уайлд-кард на турнир. В третьем круге он сыграет с победителем матча между Жоао Фонсекой (Бразилия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).