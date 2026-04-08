Берреттини впервые в карьере взял сет 6:0 у теннисиста из топ‑10 — им стал Даниил Медведев

Берреттини впервые в карьере взял сет 6:0 у теннисиста из топ‑10 — им стал Даниил Медведев
Итальянский теннисист Маттео Берреттини впервые выиграл сет со счётом 6:0 у соперника из топ‑10 мирового рейтинга. Ранее спортсмен обыгрывал соперника с таким счётом, но оппонент был ниже в рейтинге. В июне 2024 года на турнире в Штутгарте он обыграл Лоренцо Музетти.

Штутгарт. 1/2 финала
15 июня 2024, суббота. 15:10 МСК
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
95
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Во втором круге турнира в Монте-Карло 10-я ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6. Игра продолжалась 49 минут. Медведев впервые в карьере не сумел взять ни одного гейма за матч.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Берреттини, имевший 90-й рейтинг ATP, получил уайлд-кард на турнир. В третьем круге он сыграет с победителем матча между Жоао Фонсекой (Бразилия) и Артуром Риндеркнешем (Франция).

Материалы по теме
Лучший теннисист России — Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2026 года
