Медведев в матче с Берреттини в Монте-Карло впервые получил две «баранки» за одну игру
10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини, впервые в карьере заработал две «баранки» за одну встречу, не взяв ни гейма.
Матч Медведева и Берреттини продлился менее часа, завершившись за 50 минут.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
Маттео Берреттини
Для Медведева эта встреча была стартовой на текущем турнире. Берреттини в первом круге начинал матч с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, с которым сыграл до четырёх геймов в первом сете, а затем прошёл дальше на отказе соперника.
Действующим победителем соревнования является испанец Карлос Алькарас.
