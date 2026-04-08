Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев в матче с Берреттини в Монте-Карло впервые получил две «баранки» за одну игру

Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини, впервые в карьере заработал две «баранки» за одну встречу, не взяв ни гейма.

Матч Медведева и Берреттини продлился менее часа, завершившись за 50 минут.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Для Медведева эта встреча была стартовой на текущем турнире. Берреттини в первом круге начинал матч с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, с которым сыграл до четырёх геймов в первом сете, а затем прошёл дальше на отказе соперника.

Действующим победителем соревнования является испанец Карлос Алькарас.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android