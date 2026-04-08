Медведев в матче с Берреттини в Монте-Карло впервые получил две «баранки» за одну игру

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини, впервые в карьере заработал две «баранки» за одну встречу, не взяв ни гейма.

Матч Медведева и Берреттини продлился менее часа, завершившись за 50 минут.

Для Медведева эта встреча была стартовой на текущем турнире. Берреттини в первом круге начинал матч с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, с которым сыграл до четырёх геймов в первом сете, а затем прошёл дальше на отказе соперника.

Действующим победителем соревнования является испанец Карлос Алькарас.