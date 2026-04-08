Рублёв уступил Бергсу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло уступил сопернику из Бельгии Зизу Бергсу, занимающему в мировом рейтинге 47-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

По ходу матча Рублёв дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Бергс сделал также два эйса, трижды ошибся на подаче и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

Далее Бергс сыграет с победителем матча между Кристьяном Гарином (Чили) и Александром Зверевым (Германия).