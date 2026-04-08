Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Андрей Рублёв — Зизу Бергс, результат матча 8 апреля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Рублёв уступил Бергсу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло уступил сопернику из Бельгии Зизу Бергсу, занимающему в мировом рейтинге 47-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Зизу Бергс
47
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

По ходу матча Рублёв дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Бергс сделал также два эйса, трижды ошибся на подаче и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

Далее Бергс сыграет с победителем матча между Кристьяном Гарином (Чили) и Александром Зверевым (Германия).

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Медведев отдал матч в Монте-Карло с двумя «баранками»! Рублёв тоже проиграл. LIVE!
