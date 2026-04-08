Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко отреагировал на худшее поражение Медведева в карьере на турнире в Монте-Карло

Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на самое разгромное поражение в карьере 10-й ракетки мира Даниила Медведева в матче «Мастерса» в Монте-Карло, где он с двумя «баранками» проиграл 90-й ракетке мира Маттео Берреттини.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
«Я бы всё-таки не описывал Маттео Берреттини как «90-ю ракетку мира». Это место явно не отражает его силу и потенциал. Что касается игры Даниила, бывают матчи, когда и обсуждать особо нечего. Такое тоже случается», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Медведев впервые в карьере заработал две «баранки» за одну встречу, не взяв ни гейма.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android