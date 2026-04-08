Селиваненко отреагировал на худшее поражение Медведева в карьере на турнире в Монте-Карло

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на самое разгромное поражение в карьере 10-й ракетки мира Даниила Медведева в матче «Мастерса» в Монте-Карло, где он с двумя «баранками» проиграл 90-й ракетке мира Маттео Берреттини.

«Я бы всё-таки не описывал Маттео Берреттини как «90-ю ракетку мира». Это место явно не отражает его силу и потенциал. Что касается игры Даниила, бывают матчи, когда и обсуждать особо нечего. Такое тоже случается», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Медведев впервые в карьере заработал две «баранки» за одну встречу, не взяв ни гейма.