Медведев стал первым с 2016 года игроком из топ-10, проигравшим с двумя «баранками»
Поделиться
Сегодня, 8 апреля, впервые за 10 лет теннисист из первой десятки лидеров рейтинга ATP уступил сопернику, не взяв ни одного гейма за встречу. Это произошло в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло между 10-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и его соперником из Италии Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге 90-е место.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
Окончен
Маттео Берреттини
Медведев уступил Берреттини со счётом 0:6, 0:6, что стало первой двойной «баранкой» в его карьере. Предыдущий подобный случай произошёл в 2016 году во время «Мастерса» в Риме, когда чех Томаш Бердых, являясь восьмой ракеткой мира, уступил бельгийцу Давиду Гоффену (13-е место в рейтинге) в третьем круге турнира.
Комментарии
