Медведев разбил ракетку, проигрывая 0:6, 0:2 по ходу матча с Берреттини в Монте-Карло

Медведев разбил ракетку, проигрывая 0:6, 0:2 по ходу матча с Берреттини в Монте-Карло
10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с двумя «баранками» уступил сопернику из Италии Маттео Берреттини, занимающему в мировом рейтинге 90-е место. Встреча соперников продлилась 50 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

После сухого поражения в первом сете и двух упущенных геймов во второй партии Медведев разбил свою ракетку. Он несколько раз ударил ей об землю, а затем выкинул сильно деформировавшийся снаряд в мусорное ведро.

Фото: Кадр из трансляции

Это поражение стало самым разгромным в карьере Медведева. Также он стал первым с 2016 года теннисистом из топ-10, проигравшим с таким счётом.

