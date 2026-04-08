Медведев разбил ракетку, проигрывая 0:6, 0:2 по ходу матча с Берреттини в Монте-Карло

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с двумя «баранками» уступил сопернику из Италии Маттео Берреттини, занимающему в мировом рейтинге 90-е место. Встреча соперников продлилась 50 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6.

После сухого поражения в первом сете и двух упущенных геймов во второй партии Медведев разбил свою ракетку. Он несколько раз ударил ей об землю, а затем выкинул сильно деформировавшийся снаряд в мусорное ведро.

Фото: Кадр из трансляции

Это поражение стало самым разгромным в карьере Медведева. Также он стал первым с 2016 года теннисистом из топ-10, проигравшим с таким счётом.