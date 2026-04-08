«Поверьте, ему самому непросто». Кузнецова — о поражении Медведева в Монте-Карло

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поддержала Даниила Медведева после разгромного поражения от 90-й ракетки мира Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему, впервые в карьере две «баранки».

Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут ещё и «любимый» для него грунт. До «Ролан Гаррос» ещё много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.