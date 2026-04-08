«Поверьте, ему самому непросто». Кузнецова — о поражении Медведева в Монте-Карло
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поддержала Даниила Медведева после разгромного поражения от 90-й ракетки мира Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
10
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
90
Маттео Берреттини
М. Берреттини
«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему, впервые в карьере две «баранки».
Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут ещё и «любимый» для него грунт. До «Ролан Гаррос» ещё много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
14:46
-
14:33
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:32
-
13:28
-
13:05
-
13:01
-
12:45
-
11:38
-
11:10
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
00:30
-
00:04
- 7 апреля 2026
-
23:17
-
23:06
-
22:48
-
22:35
-
22:08
-
21:56
-
20:51
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:07
-
18:36
-
17:49
-
17:44
-
17:39
-
17:36