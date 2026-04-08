«Поверьте, ему самому непросто». Кузнецова — о поражении Медведева в Монте-Карло

«Поверьте, ему самому непросто». Кузнецова — о поражении Медведева в Монте-Карло
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поддержала Даниила Медведева после разгромного поражения от 90-й ракетки мира Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему, впервые в карьере две «баранки».

Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут ещё и «любимый» для него грунт. До «Ролан Гаррос» ещё много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
