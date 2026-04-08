Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Тарпищев объяснил разгромное поражение Медведева от Берреттини физической нагрузкой

Тарпищев объяснил разгромное поражение Медведева от Берреттини физической нагрузкой
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромное поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Маттео Берреттини на турнире серии «Мастерс» в Монте‑Карло 0:2 (0:6, 0:6).

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Бывает такое. Смена покрытия повлиять могла. Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки. Если был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. Мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается. Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где‑то перегрузился. Я уже говорил — идеальный для Медведева вариант, когда он выборочно играет турниры, как это делает Новак Джокович», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
