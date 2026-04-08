Тарпищев объяснил разгромное поражение Медведева от Берреттини физической нагрузкой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромное поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Маттео Берреттини на турнире серии «Мастерс» в Монте‑Карло 0:2 (0:6, 0:6).

«Бывает такое. Смена покрытия повлиять могла. Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки. Если был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. Мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается. Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где‑то перегрузился. Я уже говорил — идеальный для Медведева вариант, когда он выборочно играет турниры, как это делает Новак Джокович», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».