Като/Самсонова вышли во второй круг турнира WTA-500 в Линце

Дуэт японской теннисистки Мию Като и россиянки Людмилы Самсоновой вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) после победы над белоруской Ириной Шиманович и Марией Козыревой из России. Встреча соперниц продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

По ходу матча Шиманович/Козырева не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Като/Самсонова также ни разу не подали навылет, дважды ошиблись на подаче и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Далее Като/Самсонова сыграют с Сораной Кырстей и Чжан Шуай.