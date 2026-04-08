Като/Самсонова вышли во второй круг турнира WTA-500 в Линце
Дуэт японской теннисистки Мию Като и россиянки Людмилы Самсоновой вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) после победы над белоруской Ириной Шиманович и Марией Козыревой из России. Встреча соперниц продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Линц — парный разряд. 1-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:10 МСК
Мария Козырева
Ирина Шиманович
М. Козырева И. Шиманович
Окончен
0 : 2
Мию Като
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
По ходу матча Шиманович/Козырева не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Като/Самсонова также ни разу не подали навылет, дважды ошиблись на подаче и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных.
Далее Като/Самсонова сыграют с Сораной Кырстей и Чжан Шуай.
