Мию Като/Людмила Самсонова — Мария Шиманович/Ирина Козырева, результат матча 8 апреля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 500 Линц

Като/Самсонова вышли во второй круг турнира WTA-500 в Линце
Дуэт японской теннисистки Мию Като и россиянки Людмилы Самсоновой вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) после победы над белоруской Ириной Шиманович и Марией Козыревой из России. Встреча соперниц продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Линц — парный разряд. 1-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:10 МСК
М. Козырева И. Шиманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
М. Като Л. Самсонова

По ходу матча Шиманович/Козырева не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Като/Самсонова также ни разу не подали навылет, дважды ошиблись на подаче и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Далее Като/Самсонова сыграют с Сораной Кырстей и Чжан Шуай.

Сетка "пятисотника" в Линце (парный разряд, ж)
Материалы по теме
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
