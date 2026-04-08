Андреева — Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «пятисотника» в Линце

Сегодня, 8 апреля, на грунтовых кортах в Линце (Австрия) продолжается турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня во втором круге турнира сыграют 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница США Слоан Стивенс, занимающая в мировом рейтинге 552-е место.

Начало встречи запланировано на 19:55 мск.

Стивенс ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла на харде Кливленда-2023 во втором круге — 6:3, 6:3.

Действующей победительницей турнира в Линце является россиянка Екатерина Александрова. Ранее соревнование проходило на хардовом покрытии зимой.