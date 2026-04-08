Рублёв — о поражении от Бергса: не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении от бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
47
Зизу Бергс
З. Бергс
— Андрей, тяжёлый матч, но, учитывая проблемы со спиной два дня назад, как ты себя чувствуешь физически?
— Да физически я себя хорошо чувствую, поэтому ничего не беспокоит, самое главное.
— Итак, что произошло сегодня в матче против Зизу?
— Да не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо, всё. Даже не знаю, что сказать, потому что я очень плохо отыграл. Ничего не делал, не атаковал, не бегал, от слова совсем, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:43
-
15:40
-
14:46
-
14:33
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:32
-
13:28
-
13:05
-
13:01
-
12:45
-
11:38
-
11:10
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
00:30
-
00:04
- 7 апреля 2026
-
23:17
-
23:06
-
22:48
-
22:35
-
22:08
-
21:56
-
20:51
-
20:17