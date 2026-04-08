Рублёв — о поражении от Бергса: не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении от бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

— Андрей, тяжёлый матч, но, учитывая проблемы со спиной два дня назад, как ты себя чувствуешь физически?

— Да физически я себя хорошо чувствую, поэтому ничего не беспокоит, самое главное.

— Итак, что произошло сегодня в матче против Зизу?

— Да не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо, всё. Даже не знаю, что сказать, потому что я очень плохо отыграл. Ничего не делал, не атаковал, не бегал, от слова совсем, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.