Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рублёв — о поражении от Бергса: не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении от бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Зизу Бергс
47
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

— Андрей, тяжёлый матч, но, учитывая проблемы со спиной два дня назад, как ты себя чувствуешь физически?
— Да физически я себя хорошо чувствую, поэтому ничего не беспокоит, самое главное.

— Итак, что произошло сегодня в матче против Зизу?
— Да не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо, всё. Даже не знаю, что сказать, потому что я очень плохо отыграл. Ничего не делал, не атаковал, не бегал, от слова совсем, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
