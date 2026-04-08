Кристьян Гарин — Александр Зверев, результат матча 8 апреля 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, едва не проиграв 109-й ракетке мира
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло после победы над чилийцем Кристьяном Гарином, занимающим в мировом рейтинге 109-ю строчку. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5. В третьем сете Зверев уступал со счётом 0:4.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:25 МСК
Кристьян Гарин
109
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу матча Гарин не сделал ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Зверев подал навылет восемь раз, один раз ошибся на подаче и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

Далее Зверев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом, выбившим с турнира Андрея Рублёва.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
