Фонсека обыграл Риндеркнеша во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло
40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло обыграл соперника из Франции Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:45 МСК
По ходу матча Фонсека сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи. Риндеркнеш подал навылет пять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Фонсека сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, ранее выбившим с турнира Даниила Медведева с двумя «баранками».
