Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека — Артур Риндеркнеш, результат матча 8 апреля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; ATP 1000 Монте-Карло

Фонсека обыграл Риндеркнеша во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло
Комментарии

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло обыграл соперника из Франции Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:45 МСК
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Артур Риндеркнеш
27
Франция
По ходу матча Фонсека сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи. Риндеркнеш подал навылет пять раз, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Фонсека сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, ранее выбившим с турнира Даниила Медведева с двумя «баранками».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android