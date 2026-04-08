«В начале переварю просто». Рублёв — о планах на будущее после поражения от Бергса

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, проигравший во втором круге турнира категории «Мастерс» бельгийцу Зизу Бергсу, ответил, как планирует пережить поражение.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
47
Бельгия
— А как вы планируете двигаться дальше? Просто продолжите тренироваться в целом или сфокусируетесь на чём-то конкретном?
— Да в начале переварю просто, что потому что тренировались-то хорошо, всё было, подготовка была хорошая и интенсивная. Поэтому просто переварю и всё, и дальше будем действовать, поэтому посмотрим.

— После всех этих лет в ATP-туре ты нашёл ответ на вопрос, почему хороший уровень на тренировках не влияет на твой уровень в матчах?
— Ну это часть всё равно процесса. Это нормально, что на тренировке может получаться, на матчах может не получаться. Здесь же вопрос в другом, как с тем, что у тебя есть на данный момент, ты играешь. Потому что у всех, и там у Алькараса, и у Синнера может что-то не получаться, но они с тем, что у них есть в данный момент, они используют на максимум, и поэтому они выигрывают большинство турниров и матчей, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл
