Ирина Хромачёва/Джулиана Олмос — Энь Шо Лянь/ Ян Чжаосюань, результат матча 8 апреля 2026, счёт 2:1, 1-й круг; WTA 500 Линц

Хромачёва/Олмос проиграли в первом круге турнира «пятисотника» в Линце
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и мексиканка Джулиана Олмос проиграли паре Энь Шо Лян (Тайбэй) и Ян Чжаосюань (Китай) в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 0:1 (6:10).

Линц — парный разряд. 1-й круг
08 апреля 2026, среда. 14:30 МСК
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 1 10
5 		6 0 6
         
По ходу матча Лян/Чжаосюань сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12. Хромачёва/Олмос ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи.

Далее Лян/Чжаосюань сыграют с дуэтом Майи Лумсден (Великобритания) и Макото Ниномии (Япония). Турнир завершится 12 апреля.

Сетка "пятисотника" в Линце (парный разряд, ж)
Новости. Теннис
