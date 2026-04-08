Хромачёва/Олмос проиграли в первом круге турнира «пятисотника» в Линце

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и мексиканка Джулиана Олмос проиграли паре Энь Шо Лян (Тайбэй) и Ян Чжаосюань (Китай) в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 0:1 (6:10).

По ходу матча Лян/Чжаосюань сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12. Хромачёва/Олмос ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи.

Далее Лян/Чжаосюань сыграют с дуэтом Майи Лумсден (Великобритания) и Макото Ниномии (Япония). Турнир завершится 12 апреля.