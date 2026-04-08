Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Одно из лучших выступлений в жизни». Берреттини дал комментарий после разгрома Медведева

«Одно из лучших выступлений в жизни». Берреттини дал комментарий после разгрома Медведева
Маттео Берреттини
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу победы над первой ракеткой России Даниилом Медведевым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Итальянец одолел россиянина со счётом 6:0, 6:0.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Это было одно из лучших выступлений в моей жизни. По-моему, я допустил всего три ошибки за весь матч, а это непросто против такого неудобного соперника, как Даниил. План на игру сработал идеально, мои сильные стороны были задействованы.

В первом гейме было два брейк-пойнта против меня, но после этого я почувствовал, что играю лучше него. Я не думал, что одержу победу со счётом 6:0, 6:0. Сохранял концентрацию, потому что знаю: одного-двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить. Играю уже давно, поэтому для меня было очень важно удержать свою подачу в начале второго сета. Всё решают несколько очков на старте, а когда ведёшь с двумя брейками, играешь более раскованно, и мяч буквально вылетает с ракетки», — приводит слова Берреттини пресс-служба АТР.

«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android