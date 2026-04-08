«Одно из лучших выступлений в жизни». Берреттини дал комментарий после разгрома Медведева

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу победы над первой ракеткой России Даниилом Медведевым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Итальянец одолел россиянина со счётом 6:0, 6:0.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Это было одно из лучших выступлений в моей жизни. По-моему, я допустил всего три ошибки за весь матч, а это непросто против такого неудобного соперника, как Даниил. План на игру сработал идеально, мои сильные стороны были задействованы.
В первом гейме было два брейк-пойнта против меня, но после этого я почувствовал, что играю лучше него. Я не думал, что одержу победу со счётом 6:0, 6:0. Сохранял концентрацию, потому что знаю: одного-двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить. Играю уже давно, поэтому для меня было очень важно удержать свою подачу в начале второго сета. Всё решают несколько очков на старте, а когда ведёшь с двумя брейками, играешь более раскованно, и мяч буквально вылетает с ракетки», — приводит слова Берреттини пресс-служба АТР.
