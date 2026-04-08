Берреттини — пятый теннисист с 1973 года с победой над игроком из топ-10 без потери гейма

90-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал пятым игроком с 1973 года, которому удалось обыграть соперника из топ-10 рейтинга со счётом 6:0, 6:0 на турнире АТР, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло итальянец был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 10-е место в рейтинге АТР.

За право выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте Карло Берреттини поспорит с бразильцем Жоао Фонсекой (40-й номер рейтинга).

Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.