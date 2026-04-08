Берреттини — пятый теннисист с 1973 года с победой над игроком из топ-10 без потери гейма
90-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал пятым игроком с 1973 года, которому удалось обыграть соперника из топ-10 рейтинга со счётом 6:0, 6:0 на турнире АТР, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло итальянец был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 10-е место в рейтинге АТР.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
10
Даниил Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
90
Маттео Берреттини
За право выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте Карло Берреттини поспорит с бразильцем Жоао Фонсекой (40-й номер рейтинга).
Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
- 8 апреля 2026
