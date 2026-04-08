Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини — пятый теннисист с 1973 года с победой над игроком из топ-10 без потери гейма

Берреттини — пятый теннисист с 1973 года с победой над игроком из топ-10 без потери гейма
Комментарии

90-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал пятым игроком с 1973 года, которому удалось обыграть соперника из топ-10 рейтинга со счётом 6:0, 6:0 на турнире АТР, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло итальянец был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 10-е место в рейтинге АТР.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

За право выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте Карло Берреттини поспорит с бразильцем Жоао Фонсекой (40-й номер рейтинга).

Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android