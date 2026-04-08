Александр Зверев оценил свой уровень после непростой победы на «Мастерсе» в Монако

Александр Зверев
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Представитель Германии отметил, что не соревновался на грунтовом покрытии почти год.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:25 МСК
Кристьян Гарин
109
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Честно говоря, уровень был совсем не тот, но это мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было времени нормально подготовиться, потому что я хорошо сыграл в Майами. Рад, что победил. Матч был тяжёлый, соперник сейчас в форме. В конце концов, иногда важно просто победить», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

В третьем круге Александр Зверев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

