Александр Зверев оценил свой уровень после непростой победы на «Мастерсе» в Монако
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Представитель Германии отметил, что не соревновался на грунтовом покрытии почти год.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 13:25 МСК
Кристьян Гарин
Александр Зверев
«Честно говоря, уровень был совсем не тот, но это мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было времени нормально подготовиться, потому что я хорошо сыграл в Майами. Рад, что победил. Матч был тяжёлый, соперник сейчас в форме. В конце концов, иногда важно просто победить», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.
В третьем круге Александр Зверев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.
