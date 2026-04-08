Циципас выложил фотографию со своей мамой и вспомнил их победы в Монте-Карло

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился фотографией со своей мамой, также профессиональной теннисисткой Юлией Сальниковой. Она победила на юниорском турнире в Монте-Карло в 1981 году, а её сын стал трёхкратным чемпионом «Мастерса» (2021-2022, 2024) в Монако. Циципас отметил значимость успеха семьи в этом месте.

Стефанос Циципас с мамой Юлией Сальниковой Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

«В 1981 году моя мама Юлия Сальникова выиграла юниорский титул в Монте-Карло. Помню, когда я сам победил в 2021-м в первый раз, думал, что было бы действительно круто быть здесь вместе. Как мать, так и сын, с разницей в 40 лет. До сих пор горжусь этим достижением в своей жизни», — написал Циципас в социальных сетях.