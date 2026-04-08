Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Циципас выложил фотографию со своей мамой и вспомнил их победы в Монте-Карло

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился фотографией со своей мамой, также профессиональной теннисисткой Юлией Сальниковой. Она победила на юниорском турнире в Монте-Карло в 1981 году, а её сын стал трёхкратным чемпионом «Мастерса» (2021-2022, 2024) в Монако. Циципас отметил значимость успеха семьи в этом месте.

Стефанос Циципас с мамой Юлией Сальниковой

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

«В 1981 году моя мама Юлия Сальникова выиграла юниорский титул в Монте-Карло. Помню, когда я сам победил в 2021-м в первый раз, думал, что было бы действительно круто быть здесь вместе. Как мать, так и сын, с разницей в 40 лет. До сих пор горжусь этим достижением в своей жизни», — написал Циципас в социальных сетях.

Материалы по теме
«Не ожидал, что тренер может так поступить». Циципас отреагировал на критику Иванишевича
