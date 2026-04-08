Остапенко обыграла Александру Эалу и вышла в третий круг турнира в Линце
Поделиться
23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Линце (Австрия), обыграв филиппинку Александру Эалу (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Линц. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 15:55 МСК
Елена Остапенко
46
Александра Эала
Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Остапенко выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Александра Эала сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнтов из девяти.
В третьем круге турнира в Линце Остапенко сыграет с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе (87-й номер рейтинга).
Комментарии
