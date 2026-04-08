Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Муте
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв француза Корентена Муте (31-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 16:40 МСК
31
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Рууд выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Корентен Муте не сделал в игре ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Каспер Рууд сыграет с победителем встречи между хорватским теннисистом Марином Чиличем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
