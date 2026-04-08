Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Муте

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв француза Корентена Муте (31-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Рууд выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Корентен Муте не сделал в игре ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Каспер Рууд сыграет с победителем встречи между хорватским теннисистом Марином Чиличем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.