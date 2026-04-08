Бергс — о победе над Рублёвым: в последний раз играл на подобном уровне в январе

47-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло над россиянином Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

— Это был невероятный теннис, и я очень рад, что смог показать такой уровень. Прошло уже несколько месяцев — думаю, в последний раз я играл на подобном уровне в январе, прошло достаточно времени между этими моментами. Были небольшие проблемы со здоровьем — болезни, травмы. Поэтому последние недели и месяцы я очень много работал, чтобы вернуться на этот уровень. Думаю, не только я, но и моя команда могут быть довольны.

— Ты спас семь из восьми брейк-пойнтов. Были моменты, когда Андрей мог попытаться вернуться в игру. Что ты сделал особенно хорошо в ключевые моменты?

— Попадал первой подачей (смеётся), это имеет большое значение. Это всегда помогает. Просто старался играть в свою игру. Даже несмотря на то что по ходу матча могут появляться внутренние сомнения, мне кажется, сегодня мне удалось, даже когда они возникали, принимать правильные решения в нужные моменты. Потому что было тяжело. В какой-то момент матч стал очень физически сложным — были длинные розыгрыши, и мы оба это чувствовали. И именно тогда я играл правильно в нужные моменты.

И потом видно, что происходит на другой стороне: ты ведёшь по сетам, у соперника есть брейк-пойнты, но он их не реализует. Ты даёшь ему небольшой шанс. Но в какой-то момент, при счёте 4:1 во втором сете, именно соперник может «сломаться», и тогда ты уже можешь довести матч до победы. Так что нужно держаться, и тогда, возможно, получится довести всё до конца, – сказал Бергс в студии Tennis Channel.