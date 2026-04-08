Феликс Оже-Альяссим — Марин Чилич, результат матча 8 апреля 2026, счет 2:0, 2-й круг Мастерс, Монте-Карло

Оже-Альяссим пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Руудом
Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв хорвата Марина Чилича (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 16:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Марин Чилич
51
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Теннисисты провели на корте 2 часа. За время матча Оже-Альяссим выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи за матч. Марин Чилич сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Феликс Оже-Альяссим сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом (12-й номер рейтинга).

Сетка турнира в Монте-Карло
Календарь турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
