Оже-Альяссим пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Руудом

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв хорвата Марина Чилича (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа. За время матча Оже-Альяссим выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи за матч. Марин Чилич сделал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Феликс Оже-Альяссим сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом (12-й номер рейтинга).