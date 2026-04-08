«Сюрреалистичное зрелище». Жюстин Энен — о поражении Медведева в Монако

«Сюрреалистичное зрелище». Жюстин Энен — о поражении Медведева в Монако
Даниил Медведев
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен отреагировала на провал россиянина Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Лучший теннисист России уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Совершенно безумно. Видеть, как Даниил Медведев полностью разваливается на корте, особенно на грунте, само по себе не редкость, но здесь всё переросло в абсолютно сюрреалистичное, сумасшедшее зрелище. Этот эпизод вновь указывает на определённую уязвимость в данный период игры на грунте. Это был настоящий срыв.

Он оказался не в состоянии включиться в борьбу против Маттео Берреттини, который сыграл отлично и чувствует себя на грунтовом покрытии очень уверенно. Медведев сразу показался потерянным в матче. Также стоит проверить, нет ли здесь физической проблемы или чего-то, о чём мы не знаем. По сути, матча не было», — приводит слова Энен We love tennis со ссылкой на Eurosport.

