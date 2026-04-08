Появилась реакция Синнера и Алькараса на поражение Медведева с двумя «баранками» в Монако

Стала известна реакция лидеров рейтинга АТР на игру россиянина Даниила Медведева с итальянцем Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Медведев уступил со счётом 0:6, 0:6.

Один из пользователей видеохостинга YouTube Stefan P. опубликовал кадры из разминочной зоны соревнований. На них видно, как Янник Синнер и Карлос Алькарас вместе со своими командами следят за происходящим на экране. Согласно источнику, теннисисты как раз следили за игрой Медведев — Берреттини.

Янник Синнер Фото: YouTube-канал Stefan P.

Карлос Алькарас Фото: YouTube-канал Stefan P.

Ранее стало известно, что Берреттини назвал игру против Медведева в Монако одной из лучших в его профессиональной карьере.