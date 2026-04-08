Медведев — о поражении от Берреттини: даже на тренировках не проигрывал с таким счётом
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло от итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Маттео Берреттини
М. Берреттини
– Наверное, на тренировках ты чувствовал, что на грунте ещё не всё получается? Думал ли, что будет так сложно сегодня?
– Если честно, в принципе, как и каждый год, тренировки на грунте были не самые лучшие. Но на тренировках я не проигрывал со счётом 0:6, поэтому не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться, попасть в корт, попасть в подачу даже. Подавал, в принципе, хорошо на тренировках, поэтому непонятно, что случилось, но уже ничего не изменишь, – сказал Медведев в интервью «Больше!».
