Анастасия Потапова — Чжан Шуай, результат матча 8 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500, Линц

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Линце
Комментарии

97-я ракетка мира Анастасия Потапова (Австрия) вышла во второй круг турнира WTA-500 в Линце (Австрия), обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Чжан Шуай (64-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Линц. 1-й круг
08 апреля 2026, среда. 18:00 МСК
Анастасия Потапова
97
Австрия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжан Шуай
64
Китай
Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Потапова выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Чжан Шуай сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

Во втором круге турнира в Линце Анастасия Потапова сыграет с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач (109-й номер рейтинга).

