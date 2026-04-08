Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Линце
97-я ракетка мира Анастасия Потапова (Австрия) вышла во второй круг турнира WTA-500 в Линце (Австрия), обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Чжан Шуай (64-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Линц. 1-й круг
08 апреля 2026, среда. 18:00 МСК
Анастасия Потапова
Чжан Шуай
Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Потапова выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Чжан Шуай сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.
Во втором круге турнира в Линце Анастасия Потапова сыграет с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач (109-й номер рейтинга).
