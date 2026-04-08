Медведев: если вообще не попадаешь в корт, как бы ни играл, ничего не поможет

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах в игре с итальянцем Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Монте-Карло. Россиянин проиграл матч со счётом 0:6, 0:6.

– Что ты пытался делать в то время матча, чтобы изменить динамику игры?

– Даже не знаю, было тяжело что-то пробовать, потому что, в принципе, наверное, больше двух мячей в корт я не попадал почти никогда. То есть можно играть агрессивно, можно играть в защите, но, если ты вообще не попадаешь в корт, как бы ты ни играл, оно не поможет. Опять же, пока что причин не вижу, даже не знаю, стоит ли их искать или, может, нам забыть и готовиться к следующему турниру, – сказал Медведев в интервью «Больше!».