Медведев: если вообще не попадаешь в корт, как бы ни играл, ничего не поможет

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах в игре с итальянцем Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Монте-Карло. Россиянин проиграл матч со счётом 0:6, 0:6.

– Что ты пытался делать в то время матча, чтобы изменить динамику игры?
– Даже не знаю, было тяжело что-то пробовать, потому что, в принципе, наверное, больше двух мячей в корт я не попадал почти никогда. То есть можно играть агрессивно, можно играть в защите, но, если ты вообще не попадаешь в корт, как бы ты ни играл, оно не поможет. Опять же, пока что причин не вижу, даже не знаю, стоит ли их искать или, может, нам забыть и готовиться к следующему турниру, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Материалы по теме
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
