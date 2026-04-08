Даниил Медведев впервые за последние шесть лет начал отдавать сеты со счётом 0:6

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев проиграл очередные сеты со счётом 0:6 в 2026-м. До этого года он ни разу не отдавал партию, не взяв ни одного гейма. Эта серия длилась на протяжении шести лет.

Сегодня, 8 апреля, Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло итальянцу Маттео Берреттини со счётом 0:6, 0:6. До этого он получал в 2026-м «баранки» от Лёнера Тьена (1/8 финала АО) и Франсиско Серундоло (третий круг Майами).

В матче с Берреттини в Монако российский теннисист сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать два заработанных брейк-пойнта.