Бергс рассказал, как получил приглашение сыграть с Синнером в парном разряде в Монте-Карло

47-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс рассказал, как получил приглашение сыграть в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Мы тренировались в Индиан-Уэллсе, было весело, много общались. Немного поговорили о парной игре, а потом, когда тренировка закончилась, он спросил меня: «Хочешь сыграть пару в Монте-Карло?» Я ответил: «Подумаю» (смеётся).

Многие задаются вопросом, почему он вообще захотел играть пару именно со мной? Честно говоря, я и сам не знаю. Но я подошёл к этому с хорошим настроем. Нам было очень весело, мы много общались… И показали хороший теннис в паре. Так что это был отличный опыт. Надеюсь, в будущем мы ещё сможем немного поиграть вместе», – сказал Бергс в студии Tennis Channel.

Бергс и Синнер вышли во второй круг парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло, где должны были сыграть с аргентино-французским дуэтом Гидо Андреосси/Мануэль Гинар, но снялись с розыгрыша турнира.