Стефанос Циципас рассказал об особой связи с московским «Спартаком»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своей связи с московским «Спартаком», отметив, что испытывает особое отношение к клубу благодаря связи с его семьёй.

– Мы знаем, что у тебя есть особенная связь с московским «Спартаком». Можешь ли ты сказать пару слов для фанатов?

– Я очень люблю московский «Спартак», мой дед играл много лет за этот клуб, – сказал Циципас в видео, размещённом в телеграмм-канале First & Red.

Дедушкой Стефаноса Циципаса является легенда советского футбола, олимпийский чемпион – 1956 Сергей Сальников. Большую часть своей игровой карьеры он провёл в составе московского «Спартака». В 1960-х годах после завершения карьеры футболиста он стал главным тренером московского клуба.