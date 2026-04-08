Каспер Рууд рассказал о своей цели на грунтовую часть сезона

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился своим планом на грунтовую часть сезона-2026. Он подчеркнул, что желает играть агрессивно с форхенда. На «Мастерсе» в Монте-Карло норвежец сыграет в третьем круге с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«На грунте я, конечно, чувствую себя комфортно, но мне всегда нужен небольшой запас — несколько дополнительных матчей, чтобы по-настоящему войти в ритм. Да, думаю, будет чуть больше невынужденных ошибок, и я к этому готов.

Но хочется показать, что я не просто игрок, кто только возвращает мяч. Хочу с самого начала заявить о себе в этом грунтовом сезоне, выйти на новый уровень и играть агрессивно, особенно с форхенда, так, как это было в мои лучшие периоды на этом покрытии. Это и есть цель на данный турнир и на весь грунтовый сезон», — приводит слова Рууда We love tennis.

