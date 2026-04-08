Музетти в двух сетах проиграл Вашеро во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти проиграл в стартовом матче «Мастерса» в Монте-Карло представителю Монако Валантену Вашеро (23-й номер рейтинга) со счётом 6:7(6:8), 5:7.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Л. Музетти
23
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Валантен Вашеро выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из девяти. Лоренцо Музетти сделал в игре три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Валантен Вашеро сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
