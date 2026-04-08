Мирра Андреева — Слоан Стивенс, результат матча 8 апреля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500, Линц

Мирра Андреева обыграла Слоан Стивенс и вышла в 1/4 финала турнира в Линце
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Линце (Австрия), обыграв в матче второго круга американку Слоан Стивенс (552-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Линц. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Слоан Стивенс
552
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Слоан Стивенс также не смогла сделать в игре ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Линце Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи между венгерской теннисисткой Далмой Галфи и румынкой Сораной Кырстей.

Мирра — в 1/4 финала Линца! А Медведев и Рублёв обидно проиграли в Монте-Карло. LIVE!
