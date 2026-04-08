Мирра Андреева обыграла Слоан Стивенс и вышла в 1/4 финала турнира в Линце
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Линце (Австрия), обыграв в матче второго круга американку Слоан Стивенс (552-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Линц. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
10
Мирра Андреева
Окончен
2 : 0
552
Слоан Стивенс
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Слоан Стивенс также не смогла сделать в игре ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира в Линце Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи между венгерской теннисисткой Далмой Галфи и румынкой Сораной Кырстей.
