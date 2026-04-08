«Не знаю, стоит ли это вообще анализировать». Медведев — о разгроме от Берреттини

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, стоит ли вдаваться в серьёзный анализ своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. Медведев проиграл встречу со счётом 0:6, 0:6.
– Это поражение – единичный случай? И нужен ли глубокий анализ того, что произошло?
– Сам не знаю. Понятное дело, попробовать проанализировать что-то надо, но стоит ли глубоко вдаваться в детали? Одно дело ты проигрываешь, например, 6:3, 6:3 и пытаешься понять, что ты мог сделать лучше, когда ты проиграл с таким счётом, а ты мог сделать лучше всё. Поэтому стоит ли анализировать то, что произошло, или просто надо постараться в следующий раз сделать намного-намного лучше? – сказал Медведев в интервью «Больше!».
