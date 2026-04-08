Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не знаю, стоит ли это вообще анализировать». Медведев — о разгроме от Берреттини

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, стоит ли вдаваться в серьёзный анализ своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. Медведев проиграл встречу со счётом 0:6, 0:6.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

– Это поражение – единичный случай? И нужен ли глубокий анализ того, что произошло?
– Сам не знаю. Понятное дело, попробовать проанализировать что-то надо, но стоит ли глубоко вдаваться в детали? Одно дело ты проигрываешь, например, 6:3, 6:3 и пытаешься понять, что ты мог сделать лучше, когда ты проиграл с таким счётом, а ты мог сделать лучше всё. Поэтому стоит ли анализировать то, что произошло, или просто надо постараться в следующий раз сделать намного-намного лучше? – сказал Медведев в интервью «Больше!».

«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android