«Настоящий художник». Борис Беккер высказался о Карлосе Алькарасе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением относительно первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Он отметил значимость испанца в современном теннисе.

«Алькарас — восхитительный игрок. Именно такой теннисист был нужен мировому теннису. Он очень харизматичен, за ним приятно наблюдать. Настоящий художник на корте.

Любому художнику нужно вдохновение. Его вдохновляют Синнер и новые вызовы. Но если матчи складываются для него слишком легко, он, вероятно, начинает немного скучать», — приводит слова Беккера Mundo Deportivo.