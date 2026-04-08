Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Настоящий художник». Борис Беккер высказался о Карлосе Алькарасе

Карлос Алькарас
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением относительно первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Он отметил значимость испанца в современном теннисе.

«Алькарас — восхитительный игрок. Именно такой теннисист был нужен мировому теннису. Он очень харизматичен, за ним приятно наблюдать. Настоящий художник на корте.

Любому художнику нужно вдохновение. Его вдохновляют Синнер и новые вызовы. Но если матчи складываются для него слишком легко, он, вероятно, начинает немного скучать», — приводит слова Беккера Mundo Deportivo.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android