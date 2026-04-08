Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир ATP-500 в Акапулько могут убрать из календаря к 2028 году — источник

Турнир ATP-500 в Акапулько могут убрать из календаря к 2028 году — источник
Стадион в Акапулько
Как сообщает сайт Punto de Break, хардовый турнир категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) может исчезнуть из календаря Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) к 2028 году. Вместо него могут ввести турнир серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

В издании отмечают, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Обсуждения по исключению ведутся также и с оргкомитетами других турниров.

Турнир в Акапулько проходит в феврале. Его история берёт отсчёт с 1993 года. Тогда теннисисты соревновались на грунтовом покрытии, а с 2014 года — на хардовом. Действующим победителем соревнований является итальянец Флавио Коболли.

