«Это половина моей жизни». Стефанос Циципас — о своей связи с Россией

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какую роль в его жизни играют Россия и её культура.

«Для меня Россия — половина моей жизни. Моя мама научила меня разговаривать по-русски, и я всегда хотел быть близок к этой культуре. Почти всё своё детство я смотрел фильмы на русском языке. Много было подобных моментов, связанных с Россией», – сказал Циципас в видео, размещённом в телеграмм-канале First & Red.

Мама Стефаноса Циципаса – советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова. За свою карьеру она побеждала на теннисных турнирах в Болгарии, США и Японии, в 1990-м году занимала 194-ю строчку в рейтинге WTA.