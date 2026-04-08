«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, прошёл четвёртый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В его рамках состоялись поединки второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми их результатами.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Второй круг. Результаты некоторых матчей 8 апреля:

Андрей Рублёв (Россия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 1:6, 4:6;

Даниил Медведев (Россия) – Маттео Берреттини (Италия) – 0:6, 0:6;

Кристьян Гарин (Чили) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 4:6, 5:7;

Жоао Фонсека (Бразилия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 4:6, 6:3;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:3;

Корентен Муте (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия) – 5:7, 3:6;

Лоренцо Музетти (Италия) – Валантен Вашеро (Монако) – 6:7 (6:8), 5:7.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.