Фонсека — о предстоящем матче с Берреттини: на этой неделе он не проиграл ни одного гейма

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини.

«Если я правильно помню, то впервые мы с ним сыграли на Кубке Дэвиса, и да, думаю, условия в той игре были другими. Конечно, закрытый хард и грунт — это совсем разные покрытия. И соперник в отличной форме, кажется, он не проиграл ни одного гейма на этой неделе.

Так что это точно будет тяжёлый матч. Маттео Берреттини способен обыграть любого. У него отличная подача, отличный форхенд, и на грунте он тоже играет хорошо. Так что матч будет сложным.

Но я чувствую уверенность, чувствую себя хорошо на этой неделе. Думаю, условия мне подходят. Как я уже сказал, матч будет хорошим — так что вперёд, поехали!» – сказал Фонсека на пресс-конференции в Монте-Карло.