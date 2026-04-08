Фонсека — о предстоящем матче с Берреттини: на этой неделе он не проиграл ни одного гейма

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини.
|1
|2
|3
|
|
«Если я правильно помню, то впервые мы с ним сыграли на Кубке Дэвиса, и да, думаю, условия в той игре были другими. Конечно, закрытый хард и грунт — это совсем разные покрытия. И соперник в отличной форме, кажется, он не проиграл ни одного гейма на этой неделе.
Так что это точно будет тяжёлый матч. Маттео Берреттини способен обыграть любого. У него отличная подача, отличный форхенд, и на грунте он тоже играет хорошо. Так что матч будет сложным.
Но я чувствую уверенность, чувствую себя хорошо на этой неделе. Думаю, условия мне подходят. Как я уже сказал, матч будет хорошим — так что вперёд, поехали!» – сказал Фонсека на пресс-конференции в Монте-Карло.
- 8 апреля 2026
-
23:10
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:06
-
22:02
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:05
-
19:51
-
19:41
-
19:22
-
19:08
-
18:52
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
17:56
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:43