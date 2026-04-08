Скидки
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — о предстоящем матче с Берреттини: на этой неделе он не проиграл ни одного гейма

Фонсека — о предстоящем матче с Берреттини: на этой неделе он не проиграл ни одного гейма
Комментарии

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини.

Монте-Карло. 3-й круг
09 апреля 2026, четверг. 12:00 МСК
Маттео Берреттини
90
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Если я правильно помню, то впервые мы с ним сыграли на Кубке Дэвиса, и да, думаю, условия в той игре были другими. Конечно, закрытый хард и грунт — это совсем разные покрытия. И соперник в отличной форме, кажется, он не проиграл ни одного гейма на этой неделе.

Так что это точно будет тяжёлый матч. Маттео Берреттини способен обыграть любого. У него отличная подача, отличный форхенд, и на грунте он тоже играет хорошо. Так что матч будет сложным.

Но я чувствую уверенность, чувствую себя хорошо на этой неделе. Думаю, условия мне подходят. Как я уже сказал, матч будет хорошим — так что вперёд, поехали!» – сказал Фонсека на пресс-конференции в Монте-Карло.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android