Вашеро: если бы год назад мне сказали, что я обыграю игрока топ-5, я бы не поверил

Монегасский теннисист Валантен Вашеро высказался о своей победе над пятой ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти. Представитель Монако на домашнем турнире серии «Мастерс» одолел соперника со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

«Если бы год назад мне сказали, что я обыграю игрока топ-5 на грунте, на своём корте, в вечерней сессии второго круга этого турнира, я бы не поверил. Но это произошло и это невероятно. В первом круге мне понадобились сет и два гейма, чтобы найти свою игру на грунте и почувствовать себя уверенно. Сегодня я играл против правши. Лоренцо бил по мячу мощнее и задавал высокий темп, поэтому я очень доволен своей физической формой и качеством ударов. В первом сете у меня было несколько сетболов. Во втором я играл всё лучше и лучше.

Лоренцо старался играть в типичной для грунта манере — пытался доминировать в розыгрыше, заставлял меня много двигаться. Но это у него получалось только тогда, когда мои удары были недостаточно качественными. В ключевые моменты я сыграл лучше, а он — нет. Это значит, что в важные моменты я пробивал глубоко и забирал решающие розыгрыши. Я подавал почти так же хорошо, как на харде в этом сезоне, и надеюсь, что так будет и дальше.

Знал, что стадион будет примерно на три четверти заполнен итальянцами — так и получилось. Они создали невероятную атмосферу, ведь у них много сильных игроков, входящих в топ-20 и топ-30. Но и моя поддержка тоже была слышна. Когда напряжение возрастало, я смог использовать это, особенно на тай-брейке. Получил максимум от этой атмосферы, и это сработало. Мне нравятся такие матчи», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

В 1/8 финала соревнований в Монте-Карло Валантен Вашеро сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.