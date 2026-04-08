Андреева — о победе над Слоан Стивенс: в первом сете немного потеряла ритм

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Линце (Австрия) над американкой Слоан Стивенс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

– Ты играла против бывшей чемпионки US Open. Как всё прошло на корте? Наверное, ты испытываешь облегчение, что удалось пройти дальше?
— Конечно. Это был непростой матч. Она чемпионка турнира «Большого шлема», у неё есть этот опыт. Она знает, что делать, когда, возможно, что-то идёт не по её плану, или наоборот, когда всё складывается удачно. У неё большой опыт, и я очень рада, что смогла выиграть в этом матче.

Мне кажется, после счёта 5:1 в первом сете я немного потеряла ритм, поэтому особенно рада, что смогла сохранить спокойствие, играть в свою игру и в итоге победить, – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

