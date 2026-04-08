«Будет особенно приятно». Валантен Вашеро раскрыл свою цель на «Мастерсе» в Монте-Карло

23-я ракетка мира Валантен Вашеро рассказал о своих планах на домашний «Мастерс» в Монте-Карло. Ранее он вышел в 1/8 финала, где сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

«Это будет совершенно другой матч. У него огромный опыт, он был в топ-10, потом получил травму, но сейчас снова набрал форму. Думаю, игра будет очень сложной, ведь он отлично подаёт. Надеюсь, что смогу делать это так же хорошо, как сегодня.

Начало сезона было стабильным, но мне не хватало большой победы — такой, как сегодня. Хочется пройти дальше. Да, я уже в 1/8 финала, но, например, хотелось бы дойти до полуфинала. Если получится сделать это дома — будет особенно приятно», — сказал Вашеро на пресс-конференции.