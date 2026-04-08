«Сам себя немного удивил». Алькарас — о победе над Баэсом на старте в Монте-Карло

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:1, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Первый матч на любом турнире никогда не бывает лёгким, особенно когда переходишь с одного покрытия на другое. И да, получается, прошёл почти год с моего последнего матча на грунте. Учитывая уровень, который я показал против Баэса, можно сказать, я немного удивил сам себя, потому что действительно очень хорошо чувствовал мяч и отлично по нему бил. Так что я очень доволен своим выступлением», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Алькарас сыграет с ещё одним аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.
- 8 апреля 2026
-
23:56
-
23:39
-
23:27
-
23:10
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:06
-
22:02
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:05
-
19:51
-
19:41
-
19:22
-
19:08
-
18:52
-
18:41
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
17:56
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:39