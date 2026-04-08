«Сам себя немного удивил». Алькарас — о победе над Баэсом на старте в Монте-Карло

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:1, 6:3.

«Первый матч на любом турнире никогда не бывает лёгким, особенно когда переходишь с одного покрытия на другое. И да, получается, прошёл почти год с моего последнего матча на грунте. Учитывая уровень, который я показал против Баэса, можно сказать, я немного удивил сам себя, потому что действительно очень хорошо чувствовал мяч и отлично по нему бил. Так что я очень доволен своим выступлением», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Алькарас сыграет с ещё одним аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.