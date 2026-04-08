Главная Теннис Новости

«Сам себя немного удивил». Алькарас — о победе над Баэсом на старте в Монте-Карло

«Сам себя немного удивил». Алькарас — о победе над Баэсом на старте в Монте-Карло
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:1, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
07 апреля 2026, вторник. 14:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Себастьян Баэс
65
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Первый матч на любом турнире никогда не бывает лёгким, особенно когда переходишь с одного покрытия на другое. И да, получается, прошёл почти год с моего последнего матча на грунте. Учитывая уровень, который я показал против Баэса, можно сказать, я немного удивил сам себя, потому что действительно очень хорошо чувствовал мяч и отлично по нему бил. Так что я очень доволен своим выступлением», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Алькарас сыграет с ещё одним аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло
