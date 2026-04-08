Карлос Алькарас рассказал, чем отличается игра на грунте от остальных покрытий

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чем игра на грунте отличается от остальных покрытий.

«Думаю, на грунте у тебя больше времени на размышления, больше времени на подготовку розыгрыша, на то, чтобы продумать свои действия.

Можно заметить, что на грунте почти все игроки или многие стараются принимать мяч чуть глубже, чтобы у них было больше времени — мяч как бы дольше идёт к тебе. И я бы сказал, что здесь мяч не так сильно скользит по корту, что очень помогает яснее мыслить и, конечно, исполнять отличные удары», – сказал Алькарас в студии Tennis Channel.