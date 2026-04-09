Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Симоне Ваньоцци высказался о подготовке Янника Синнера к грунтовой части сезона

Янник Синнер
Тренер Симоне Ваньоцци дал комментарий относительно готовности второй ракетки мира из Италии Янника Синнера к грунтовым турнирам. Он считает, что итальянец может проявить себя на данном покрытии.

«Опыт игры на грунте у него сейчас гораздо лучше, чем два года назад. В первые дни мы всегда идём постепенно: привыкаем к опоре, разнице в движении, скольжениям. И, конечно, две победы в Индиан-Уэллсе и Майами помогают, ведь в теннисе уверенность решает многое. В прошлом году мы провели четыре месяца подряд на грунте. Были и шансы. Возможности выиграть турнир на грунте уже были. Да, это не его любимое покрытие, но он может отлично играть и здесь», — приводит слова Ваньоцци Corriere dello Sport.

Ранее Синнер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло.

