10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время на турнире в Линце (Австрия), отметив, что ей нравится проводить его в своём номере отеля.

— Для тебя это также первый визит в Линц. Успела немного посмотреть город? Чем занималась?

— Честно говоря, все мои дни выглядят одинаково: тренировка — возвращение в отель. Отель буквально здесь, в 50 метрах, так что очень удобно. Но в Пасхальное воскресенье мы сходили в центр города. Всё было закрыто, но мы просто прогулялись. Посмотрели на исторические здания, в общем, провели приятное время на улице, немного изучили город. Но пока что в основном только курсирую между отелем и кортами.

— Звучит довольно скучно. Давай, нужно же немного развлечься!

— Честно, мне это нравится. Я устаю на тренировках, так что для меня идеально, когда отель так близко. Вчера [7 апреля] перед матчем, я вернулась в отель в час дня и больше уже никуда не выходила. Просто оставалась в номере. Потом проспала до 10 утра, то есть около 12 часов сна – это всё, что мне нужно, – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.